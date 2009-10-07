Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gurur kaynağıdır

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç,
“Fehnerbahçe-Galatasaray derbisi ülkemiz için gurur kaynadığıdır. Dünya çapında
konuşulan derbidir” dedi.
Bursa
Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen gecede 1907 Fenerbahçe Derneği
tarafından hazırlanan “Asr-ı Fener” kitabının tanıtımı yapıldı.
Çok
sayıda Bursa Fenerbahçeliler Derneği üyesinin katıldığı “Asr-ı Fener”
Gecesi'nde, kitapta da anlatıldığı gibi Fenerbahçe'nin 1907-2007 yılları
arasındaki 100 yıllık tarihinden kimi kesitler sunuldu.
Aynı zamanda 1907
Fenerbahçe Derneği Başkanı olan Ali Koç, gecede yaptığı konuşmada, Asrı-Fener
kitabıyla gurur duyduklarını, çünkü kitabın Fenerbahçe'yi yansıttığını söyledi.
“Fenerbahçeli olmakla ne kadar gurur duysak azdır” diyen Koç, şöyle konuştu:
“İlk 100 yılımız başarılarla dolu. Bunu Asr-ı Fener kitabında tüm detayıyla
ortaya koyduk. İkinci 100 yılımıza da başarıyla girdik. Bu 100 yılımızda da
yolumuz açık olsun. Bu 100 yılda da sportif ve sosyal açılardan ülkemize layık
olacak adımlar atacağımızdan hiç şüphemiz yok. İkinci 100 yıla bakılırsa gayet
iyi gidiyoruz. Başkanımızın liderlediğinde yola çıktık. 11 yıl önce başkanımız
Aziz Yıldırım, kalıcı sportif başarı için ekonomik gücün kuvvetin ne kadar
önemli olduğunu, bu olmadan başarı sağlanamayacağını söyledi. Bu bağlamda bu
doğrultuda çıktığımız yolda attığımız tohumlar yeşermeye başladı, meyve
veriyor.”
Koç, futbol takımlarının geçen yıl sayılmazsa son yıllarda
önemli başarılara imza attığını belirterek, “Avrupa'da da geçen yılı saymazsak
yükselen bir performans gösteriyoruz. Uzun vadede mutlaka aksaklıklar olacaktır.
Ama biz en az aksaklıkla yolumuza devam etmek istiyoruz” diye
konuştu.
Feherbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yenigün de
Fenerbahçe'nin, yalnız spor kulübü değil, artık bir endüstriyel kurum durumuna
geldiğini söyledi.
1998 yılında Aziz Yıldırım göreve geldiğinde 15 milyon
dolar olan bütçelerinin bugün 230 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Yenigün,
“Buna ulaşmak ve yönetmek kolay değil. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde bizler de
yararlı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Koç ve Yenigün'e,
geceye katıldıkları için plaket verildi. Ardından sahne alan Eda ve Metin
Özülkü, katılımcılara keyifli bir gece yaşattılar.
KOÇ VE
YENİGÜN, SORULARI YANITLADILAR
Ali Koç, programın ardından basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, Feherbahçe'nin aldığı üst üste galibiyetlerle
rekor kırdığını belirterek, şöyle konuştu: “Tabii ki mutluyuz, en kötü günümüz
böyle olsun. Bunu, Galatasaray'da da gördüğümüz gibi iyi giderken çok
abartmanın, kötü giderken çok kötülemenin faydası yok. Fenerbahçe sezona çok iyi
başladı. Moralimiz yerinde. Hepimiz inanç içinde hedefe odaklanmış vaziyetteyiz.
İlk 8 haftada rekor kırdık. Çok iyi olduğumuz ortada. Fenerbahçe'nin de puan
kaybedeceği günler olacaktır. Bu da çok doğaldır. Arzumuz, dualarımız
Fenerbahçe'nin bu puan kaybını çok geç haftalarda görmesi. Avrupa konusunda da
birşey söylemek için çok erken. Geçen yıl hariç son 6 yılına bakarsanız ligde ve
Avrupa'da ciddi ilerleme olduğunu görüyorsunuz.”
Fenerium, Fenercell, turkuaz
formaları, FB TV gibi adımlarla rakiplerine örnek olduklarını vurgulayan Koç,
“Buralara gelmek ne kadar zorsa tepelerde kalmak da o kadar zordur. Bu konumu
vargücümüzle korumaya çalışıyoruz. İyi ki Fenerbahçeli'yiz. Fenerbahçe'nin ilk
100 yılına bakarsanız, bir ulusun kurtuluşunda, cumhuriyetin kuruluşunda,
çağdaşlaşmasında, ilerlemesinde ne kadar önemli olduğumuzu görüyoruz. Asr-ı
Fener'de bunları anlattık” dedi.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ
Koç, başarılı ve doğru yolda olduklarını dile getirerek, 10.
haftada yapılacak maçla ilgili olarak “Derbi maçları her zaman zordur, sonucu
önceden tahmin edilemez. Derbi maçlarında en zayıf ekip bile yüksek performans
gösterebilir. Ancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ülkemiz için gurur
kaynadığıdır. Dünya çapında konuşulan derbidir. Bugüne kadar olduğu gibi bu maç
da Türkiye'ye hizmet eden bir maç olacaktır. Fenerbahçe'siz Galatasaray,
Galatasaray'sız Fenerbahçe'yi düşünmek doğru olmaz” diye konuştu.
Ali
Şen'in kendisini geleceğin başkanı olarak göstermesiyle ilgili bir soru üzerine
Koç, “Bu konuda onun teveccühüdür. Kendisi olumlu şeyler söylemiştir. Çok
teşekkür ederim. Bu konuda daha fazla söyleyecek birşeyim yok”
dedi.
Nihat Yenigün ise şu anda kırdıkları rekoru biraz daha yükseltmek
istediklerini vurgulayarak, “Gelecekte kolay ulaşılsın istemiyoruz. Rakiplerimiz
puan kaybediyor, ancak başkasının kaybına dayalı başarı sağlayamayız.
Sürdürebilir başarıyı devam ettirirsek başkasının durumu çok önemli değil.
Aradaki fark da açılmış durumda” diye konuştu.