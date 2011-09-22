-Fenerbahçe forması, gelinlik ve damatlıkları oldu DENİZLİ (A.A) - 22.09.2011 - Denizli'de, Fenerbahçe taraftarı çift, evlenirken damatlık ve gelinlik yerine Fenerbahçe forması giydi. Güzellik uzmanı Özlem Başol ile avukat Rıfat Değirmenci, hayatlarını birleştiren karara gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri Fenerbahçe'nin formasını giyerek imza attı. Sevindik Ferit Ali Küçüka Nikah Salonu'na Fenerbahçe formalarını giyerek gelen çift, dünyaevine girdi. Evlilik cüzdanına formalı fotoğraflarını koyduran Değirmenci çifti, başka takımları tutan nikah şahitlerine de sarı lacivertli formayı giydirdi. Avukat Rıfat Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve kendisinin iyi birer Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, en mutlu anlarını Fenerbahçe sevgisiyle birleştirmek istediklerini söyledi. Gelin Özlem Başol da Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, eşinin de Fenerbahçe taraftarı olmasının mutluluklarını pekiştirdiğini ifade etti.