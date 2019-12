-FENERBAHÇE FORMALİTE MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 5. ve son hafta maçında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Deniz Çoban yönetecek. Grupta yaptığı maçlarda Ankaragücü'ne 4-2, Bucaspor'a 3-2 ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen ve iddiası kalmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarınki maçta yedek ve gençlerden oluşan bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i şöyle: Serkan, Bekir, Bilica, İlhan, Caner, Dia, Cristian, Gökay, Stoch, Özer, Berk (Semih) -GÜİZA ANTRENMANDA- Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'ndaki son maçında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar yaparlarken, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladılar. Çalışmada teknik direktör Aykut Kocaman'ın Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni ile saha içinde bir süre özel görüşmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren Uğur Boral ile sol kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı antrenmana sokulmayan Mamadou Niang, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan'la takımdan ayrı çalıştılar. -GÜİZA TAKIMA KATILDI- Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan İspanyol futbolcu Daniel Güiza, bugünkü çalışmanın bir bölümünde takımla antrenman yaptı. Koşu ve pas çalışmasında takımla birlikte olan Güiza, taktik antrenman ile çift kale maça alınmazken, bir süre şut idmanı yapan oyuncu daha sonra tesislere gitti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak Gençerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de, bu maç için takımın kampa alınmayacağı belirtildi. -TARAFTARDAN MORAL ZİYARETİ- Fenerbahçeli bir grup taraftar, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi oyunculara moral verdi. Fenerbahçe Dernekleri'nin temsilcilerinden oluştuğu ifade edilen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, antrenman öncesi oyuncularla bir araya geldi. Saha kenarında oyunculara çiçek veren ve baklava ikram eden taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdiler. Özellikle Alex, Emre ve teknik direktör Aykut Kocaman'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışan taraftarlar, oyunculardan imza da aldılar.