Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i devirdi

THY Euroleague 26. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İstanbul'da ağırladığı Bayern Münih'i 81-76 mağlup etmeyi başardı.

Geçtiğimiz haftanın bitimiyle beraber Play-off umutları tükenen Fenerbahçe, bu sonuçla beraber THY Euroleague'de oynadığı 26. maçında 16. galibiyetini aldı.



Maçın ilk yarısını 45-31 önde kapatan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte rakibinin 31-9'luk serisine son çeyrekte 27-14'le yanıt verdi ve sahadan galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 21 sayı ve 10 ribauntla double double yaparken, Pierria Henry 22 sayı ve 8 asistle yıldızlaştı. Öte yandan Dyshawn Pierre, 10 sayı üreterek maçın çift hanelere çıkan bir başka isim oldu. Bayern Münih'te Augustine Rubit 17, Darrun Hilliard 13 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında 8 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Panathinaikos'u ağırlayacak.