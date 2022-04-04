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Spor

Fenerbahçe, Euroleague'de Bayern Münih'i devirdi

enerbahçe, bu sonuçla beraber THY Euroleague'de oynadığı 26. maçında 16. galibiyetini aldı

04 Nisan 2022 23:06

THY Euroleague 26. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İstanbul'da ağırladığı Bayern Münih'i 81-76 mağlup etmeyi başardı.

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