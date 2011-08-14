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Fenerbahçe, Erdoğan aracılığıyla 5 trilyon mu aldı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 19 Nisan'da “Başbakan beş trilyon için notunu aldı” diyor. Ertesi gün de, eli yükseltiyor: Başbakan talimatı vermiş...

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ifade tutanağına giren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı üst düzey yöneticilerle, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları arasındaki telefon görüşmeleri kayıtlarında ilginç detaylar ortaya çıktı.


Yıldırım: Benim istemediğim adam başkan olamaz

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Taraf gazetesinin haberine göre; polisin, “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe Kulübüne Usulsüz Şekilde Para Aktarılması ve Federasyondan Alınan Paranın Şike Faaliyetlerinde Kullanılması” başlıklı tutanağında yer alan telefon görüşmelerinde Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan’a söylediği “Başbakanla görüştüm. 5 trilyonu söyledim. Notunu aldı. Bakan'a söyleyecek” ifadeleri dikkat çekti.


Taraf’ın ulaştığı ve soruşturma dosyasına giren telefon dinlemeleri şöyle:


Aziz Yıldırım ile Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Mali İşler Müdürü) arasında 19.04.2011 tarihinde saat 13:28’de yapılan telefon görüşmesinde; Yıldırım Yelkovan’a Başbakanla görüştüğünü söylüyor ve devam ediyor:


A.Y: “Gayet iyiydi, 5 trilyonu da söyledim... Notunu aldı, tamam mı. Bakana söyleyecek”

T.Y: “O süper, o oldu be”

A.Y: “Bir hafta 10 gün içinde alırız onu”

T.Y: “Ben de akşam İlhan beyinkini hallettim, İlhan beye şimdi mesaj attım”

Aziz Yıldırım ile TFF Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karayaka arasında 20.04.2011 günü saat 18.12’de yapılan telefon görüşmesinde:

A.Y: “Mahmut nerede”

M.K: “Mahmut 5 uçağıyla dönüyordu, uçaktadır”

A.Y: “Ben konuştum şeyle söyle adını Başbakan talimatı vermiş bizim projeyi de onaylıyorlar. Benim parayı da gönderiyorlar. Bunu başbakana söyledim iyi oldu”

M.K: “İyi olmuş başkan elinize sağlık. Paralar gelsin puanlar da gelsin“


Mahmut Özgener ile Aziz Yıldırım arasında 20.04.2011 tarihinde saat 18:44’te yapılan telefon görüşmesinde:

M.Ö: “Konuştuk her şey tamam başkanım”

A.Y: “Başbakan çağırmış bunları sabah”

M.Ö: “Çağırmış söylemiş işte, yardımcı olun demiş, yanlız o bana böyle aylık 500 ödemelere Aziz Bey tamam dedi dedi ya dedim aylık 500... abi”

A.Y: “O şey idi öbürkü yok yok hepsini gönderecek”

M.Ö: “Şeyi Riva’yı da ayarladık başkan, şimdi o paketin içine bunu da katacaklar”

A.Y: “Şey gibi korkuyorlar zaten tamam”

M.Ö: "Perişan etmişin adamları başkanım”



Özgener: Konuşmak istemiyorum


Yan sütunda okuduğunuz telefon kayıtlarıyla ilgili konuşmak için eski TFF başkanı Mahmut Özgener’e ulaştık. Kendisine, Aziz Yıldırım’ın Başbakan’dan onayının alındığını söylediği paranın hangi şartlarla Fenerbahçe kulübüne verildiğini, bu paranın başka kulüplere de verilip verilmediğini, paranın hangi vesileyle verildiğini ve Başbakan’dan bu onayın gerçekten alınıp alınmadığını sorduk. Fakat Özgener bu konular hakkında konuşmak istemediğini söyledi.


 

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