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Spor

FENERBAHÇE ERDEMİRSPOR'A FARK ATTI EREĞLİ (A.A)

02 Nisan 2011 18:38

-FENERBAHÇE ERDEMİRSPOR'A FARK ATTI EREĞLİ (A.A) - 02.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, evinde ağırladığı Fenerbahçe Ülker'e 82-74 yenildi. Fenerbahçe'nin başladığı ilk yarıda Erdemirspor, Erkan ile sayılar buldu. Konuk ekibin, Ömer'in kazandırdığı sayıya karşılık ev sahibi takım Altan ve Thomas'ın basketleri durumu 8-2 yaptı. Fenerbahçe Ülker ise Kaya ve Ukic'in sayılarıyla durumu eşitledi. Maçın ilk 5 dakikası 8-8 beraberlikle geçen karşılaşmanın birinci periyodu da karşılıklı basketlerle 21-21 tamamlandı. Erdemirspor'un başladığı ikinci periyotta ise konuk ekip, Preldzic ile sayı buldu. Ev sahibi takımdan Thomas'ın basketi sonrası Preldzic, Ukic ve Oğuz ile sayı üreten konuk ekip durumu 29-23 lehine çevirdi. Rakibine karşı daha iyi savunma yaparak ataklarla sayı bulan Fenerbahçe Ülker, ilk yarının bitimine 2 dakika kala aradaki farkı 12'ye çıkardı: 30-42. Devre de Fenerbahçe Ülker lehine 45-38 tamamlandı.  İkinci yarıya başlayan Fenerbahçe'nin Ömer ile bulduğu sayıya Erdemirspor, Eren ve Erkan'ın basketleriyle karşılık verdi: 41-46. İki takımın da 3'lük atışlarla sayılar bulduğu müsabakada, periyodun son iki dakikasına konuk takım 61-52 önde girdi, periyodu da 64-54 önde bitirdi. Erdemirspor son çeyrekte Thomas ve Erkan'ın kazandırdığı sayılarla durumu 59-65'e getirdi. Fenerbahçe Ülker'den Jasikeyicius'un üst üste kazandırdığı sayılarına ev sahibi ekip, Barbour ve Thomas ile karşılık verdi: 63-71. İlerleyen dakikalarda her iki takım da 3'lük basketlerle skordaki dengeyi bozmaya çalıştı. Karşılaşma 82-74 Fenerbahçe Ülker'in galibiyeti ile sona erdi. Salon: Erdemir Hakemler: Ercan Kartal xx, Halil Baldemir xx, Turgut Işık xx Erdemirspor: Nathan Hall x (3), Altan x (5), Thomas xx (13), Barbour xx (17), Erkan xxx (15), Hakan x (5), Melih x (3), Eren x (8), Nihat x (5) Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx (17), Ömer xx (12), Tomas xxx (12), Gregory May x, Preldzic x (5), Jasikeyicius xx (16), Kaya xx (12), Oğuz xx (8)  1. Periyot: 21-21  Devre: 38-45 (Fenerbahçe Ülker lehine)  3. Periyot: 54-64

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