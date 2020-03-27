Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın peşinde

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenebrahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunma kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan koronavirüs nedeniyle sağlığa verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.

Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor.



Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriqi'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor.İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.