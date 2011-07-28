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Spor

Fenerbahçe Emenike'yi satıyor

Fenerbahçe Sportif, futbolcu Emmanuel Emenike için yurtdışındaki kulüplerden gelen transfer tekliflerlerinin değerlendirmeye alındığını borsaya bildirdi.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Sportif, futbolcu Emmanuel Emenike için yurtdışındaki kulüplerden gelen transfer tekliflerlerinin değerlendirmeye alındığını borsaya bildirdi.
 

Şike soruşturmasında Federasyon'un kararı beklenirken Fenerbahçe'de Emenike'yle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.


Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş, futbolcu Emmanuel Emenike için yurtdışındaki kulüplerden gelen transfer tekliflerlerinin değerlendirmeye alındığını borsaya bildirdi.


Fenerbahçe'nin Karabükspor'dan aldığı Emenike şike soruşturmasında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.


Karabük, ana sponsoru Kardemir fabrikasının bir yıllık cirosundan daha fazla paraya Emenike'yi satmıştı. Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan Emenike için Karabükspor'la 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma gerçekleşmişti.


Anlaşma gereği Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu 4 yıl içinde satması durumunda Karabük'e 2 milyon Euro daha verecek.

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