Fenerbahçe eli boş döndü

Turkcell Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe, Kamil Ocak Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 80. dakikada Tabata’nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Gaziantepspor, Fenerbahçe'ye oranla daha çok koşan taraftı. Orta alanda organize olmakta zorlanan Fenerbahçe, rakibinin presi karşısında etkisiz kaldı ve pozisyon üretmekte zorlandı. Gaziantepspor rakip kalede 2 tehlikeli pozisyon yakalasa da ilk yarı, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da Fenerbahçe etkisiz oyununu sürdürürken, Alex'in bireysel skoru değiştirme çabası da sonuç vermedi. Özellikle Tabata ve Beto ile etkili olan Gaziantepspor, 80. dakikada golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Tabata, sert bir vuruşla topu, kaleci Volkan'ın sağından filelere gönderdi ve kırmızı-siyahlı takımı 1-0 öne geçirdi.



Kalan bölümde iki takım da etkili pozisyon üretemezken, ev sahibi Gaziantepspor maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 11 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.



