-FENERBAHÇE EKSİK KADROYLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında, 11 Eylül Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenman, milli takımlarda bulunan ve sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle eksik bir kadroyla gerçekleştirildi. A Milli Takım'da yer alan Gökhan Gönül, Kazım Kazım, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu ve Semih Şentürk, Slovakya Milli Takımı'nda yer alan Miroslav Stoch, Senegal Milli Takımı'nda görev yapan Mamadou Niang, Issiar Dia, Brezilya Milli Takımı'nda bulunan Andre Santos ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Joseph Yobo'nun yanı sıra tedavisi için ülkesi İspanya'ya giden Daniel Güiza antrenmanda yer almadı. Alt sahada koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra salonda devam etti. Kas gruplarına yönelik yaklaşık 30 dakika kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, sahada ise top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Karın kası sakatlığı devam eden Mert Günok, Sivasspor maçında sol arka adalesine darbe alan Okan Alkan, sol arka adalesinde ağrı bulunan Hasan Erbey, bağırsak enfeksiyonu bulanan Gökhan Ünal, dizinde ağrı olan Uğur Boral ve tedavisine devam edilen Volkan Demirel ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştılar. Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.