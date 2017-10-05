Fenerbahçe Doğuş sezonu kupayla açtı!

Geçen sezon EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk resmi organizasyonu olan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürdü. Banvit'i 75-64 mağlup eden sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 18, Gigi Datome 14 sayıyla en skorer isimler oldu. Banvit'te ise Caloiaro'nun 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İlk çeyreği 19-11 önde kapatan sarı-lacivertliler, yarıyı da 39-28 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Fenerbahçe, son çeyreğe de 60-48 önde girdi. Hata yapmayan sarı-lacivertliler, salondan 75-64 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, hazırlık turnuvası olan Zadar Kupası'nı kazanmasının ardından sezonun ilk resmi turnuvasından da zaferle ayrıldı.