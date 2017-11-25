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Spor

Fenerbahçe Doğuş, Rus ekibini mağlubiyetle gönderdi

Rus ekibi Khimki'yi mağluo eden Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı

25 Kasım 2017 17:12

THY EuroLeague'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Rus ekibi Khimki'yi 71-67 yendi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Khimki ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 8-3 önde geçti. Wanamaker, Nunnally ve Vesely ile sayılar üreten ev sahibi ekip, 5. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seri ile başlayan Khimki, Markovic ve Anderson'ın kaydettiği sayılarla 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 24-23. Ali Muhammed'in üç sayı çizgisinin gerisinden, Guduric ve Datome ile boyalı alandan isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 33-23. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 38-26 önde gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, Nunnally ve Wanamaker'in bulduğu isabetlerle farkı 17 sayıya çıkardı: 45-28. Gill ve Thomas'ın sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan Khimki, 25. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 45-37. Nunnally, Datome ve Ahmet Düverioğlu ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 58-48 üstün girdi.

Son çeyreğe Markovic ve Todorovic'in kaydettiği sayılarla 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 32. dakikada farkı 5 sayıya (58-53) düşürdü. Wanamaker ve Nunnally ile sayılar üreten sarı-lacivertlilere, Shved ve Todorovic ile karşılık veren Khimki, 38. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Son bölümde Vesely ve Wanamaker ile isabetler bulan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 71-67 galip ayrıldı.(Eurosport)

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