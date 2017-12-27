Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i konuk edecek

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 15\'inci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45\'te İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid\'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda ağırlayacak.

Dev mücadele öncesi çıktığı son maçta, Muratbey Uşak\'ı 89-72 mağlup eden sarı-lacivertliler, uzun süre sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde zirveye yükseldi ve morallendi. Avrupa Ligi\'nde oynadığı son maçta ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv\'e mağlup olan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid\'i devirerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon THY Avrupa Ligi\'nde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet 5 mağlubiyet alırken, evinde oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.

Real Madrid ise Avrupa Ligi\'nde çıktığı 14 maçta 8 galibiyet 6 da yengilgi aldı. Madrid ekibi deplasmanda çıktığı 7 maçın 4\'ünde sahadan boynu bükük ayrılırken, 3 kez ise gülen taraf oldu.

Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı. Son olarak 2012 yılında Real Madrid\'e evinde boyun eğen sarı-lacivertli ekip, o günden bu yana sahasında oynadığı maçlarda İspanyol ekibine mağlup olmadı.

