Fenerbahçe Doğuş evinde kaybetmiyor

THY EuroLeague'in 5. haftasında Valencia Basket'i 79-66 yenen Fenerbahçe Doğuş iç sahadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İspanyol rakibi karşısında ilk çeyreği 22-20 önde kapatan Sarı Lacivertliler ikinci çeyrekten itibaren parkede oyunun kontrolünü ele aldı ve sert savunmasıyla farkın bir daha 5 sayının altına inmediği maçı 13 sayı farkla kazanarak 5. maçında 3. galibiyetini aldı: 79-66

Fenerbahçe Doğuş'ta 5 oyuncu çift hanelerde skor üretirken, 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynayan Jan Vesely gecenin oyuncusu oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-3 önde tamamladı. Luigi Datome ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Vesely ile boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli ekip, 6.dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Valencia, Martinez ile basketler bulsa da Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Marco Guduric ve Brad Wanamaker'ın kaydettiği sayılarla 15. dakikayı 31-22 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Kostas Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 38-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. Jason Thompson ve James Nunnally ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 45-38 önde geçti. Datome ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 57-49 önde bitirdi.

Final periyodunda hücumda Doornekamp ve San Emeterio ikilisiyle etkili olan Valencia, 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 62-57. Vesely ile pota altından sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, 38. dakikada farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 72-62. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta, Wanamaker 11, Guduric 4, Datome 16, Nicolo Melli 5, Vesely 11, Melih Mahmutoğlu 2, Sloukas 10, Nunnally 13, Thompson 7 sayı üretti.

Valencia Basket'te, Vives 3, Green 4, Doornekamp 8, Thomas 5, Dubljevic 8, Van Rossom 10, Rudez 2, Martinez 3, San Emeterio 11, Pleiss 10, Abalde 2 sayı üretse de mağlubiyete en olamadılar.