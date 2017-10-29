Fenerbahçe Doğuş derbide zorlanmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı 83-62 mağlup etti.
Rakibi karşısında 21 sayılık üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, ikili rekabette üst üste 6. galibiyetini aldı
Cuma akşamı Panathianikos deplasmanında Nikos Papas'ın son saniye üçlüğüyle kaybeden Fenerbahçe Doğuş, derbide Galatasaray Odeabank'ı 83-62 yenerek moral buldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstünlüğünü koruyan ve farkı çift hanelerde tutan Sarı Lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric'in skorer oyunuyla parkeden 83-62'lik zaferle ayrıldı.
Bu sonuçla rakibini deplasmanda 4, toplamda 6. kez üst üste yenen Obradovic'in öğrencileri ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkartırken, Galatasarat Odeabank 2. yenilgisini aldı.