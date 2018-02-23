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Spor

Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano: 89 - 70 

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Juan Carlos Gonzalez, Milivoje Jovcic, Ioannis Foufis FENERBAHÇE DOĞUŞ: James Nunnally 11, Nikola Kalinic 8, Jan Vesely 8, Kostas Sloukas 13, Ahmet Düverioğlu 2, Jason Thompson 15, Brad Wanamaker 11,

23 Şubat 2018 01:44

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Gonzalez, Milivoje Jovcic, Ioannis Foufis
FENERBAHÇE DOĞUŞ: James Nunnally 11, Nikola Kalinic 8, Jan Vesely 8, Kostas Sloukas 13, Ahmet Düverioğlu 2, Jason Thompson 15, Brad Wanamaker 11, Nicolo Melli 6, Marko Guduric 8, Sinan Güler 5, Egehan Arna 2, Barış Hersek
EA7 OLİMPİA MİLANO: Vladimir Micov 19, Andrew Goudelock 7, Andrea Cinciarini 7, Kaleb Tarczewski 6, Mindaugas Kuzminskas 11, Curtis Jerrells 9, Amath M\'Baye 6, Arturas Gudaitis 2, Dairis Bertans 3, Marco Cusin, Mantas Kalnietis, Amedeo Tessitori
1\'İNCİ PERİYOT: 23 - 20
DEVRE:48 - 33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65 - 48

THY Avrupa Ligi\'nin 23\'üncü haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında EA7 Olimpia Milano\'yu 89 - 70 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla 16\'ncı galibiyetini alırken, EA7 Olimpia Milano ise 16\'ncı mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla EA7 Olimpia Milano\'dan Vladimir Micov oldu

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SporEtkinlik HAKEMLER Juan Carlos Gonzalez Milivoje Jovcic Ioannis Foufis FENERBAHÇE DOĞUŞ James NunnallyNikola KalinicJan VeselyKostas SloukasAhmet DüverioğluJason ThompsonBrad WanamakerNicolo MelliMarko GuduricSinan Güler

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