Fenerbahçe, doğrudan 11'de forma giyecek 3 transfer yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna doğrudan 11'de görev alabilecek 3 oyuncu takviye edecek.

Kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker’le güçlendiren teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, doğrudan ilk 11’de yer alacak üç transfer daha yapacak. Pereira, takımdaki kalite seviyesinin her bölgede eşit olmasını istiyor.

Yapılan ve yapılacak transferlerin etkisiyle takımda kalmak ya da ilk 11’de yer almak isteyen oyuncular kendi limitlerini zorluyor. Son maçta en çok dikkat çeken isimler ise Tisserand, Zajc ve Ferdi oldu. Üçlü savunmada etkili olan Tisserand kestiği ve başlattığı ataklar ile alkış topladı. Zajc oyunu basit oynaması, attığı goller ve hızlı oyunu ile Pereira’nın gözüne girdi. Ferdi de son iki maçta orta sahanın sol kanadında hücum ve savunmada etkili bir performans sergiledi.

Geniş ve zengin kadronun yapılacak transferlerle daha güçlenecek olmasıyla birlikte hazırlık maçları dışında antrenman seviyesinin de bir hayli yüksek olduğu ifade edildi.