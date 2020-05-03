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Spor

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısını online yapacak

Fenerbahçe'nin son Divan Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

03 Mayıs 2020 07:36

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde, üyelerine destekte bulunan Fenerbahçe Kulübü ile başkan Ali Koç, önemli bir ilke imza atma hazırlığında.

Sarı-lacivertliler, camia için büyük önem taşıyan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nı Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez internet üzerinden (online) gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Türkiye’de de bir ilk olacak online Yüksek Divan Kurulu, 15 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te başlayacak. Her üyenin toplantıya katılabilmesi için gerekli teknolojik altyapı hazırlandı.

Sarı-lacivertli yönetim, üyelerin online toplantıya iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübe nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacak.

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