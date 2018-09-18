Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında, perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenman saat 10.30\'da başladı. Atiker Konyaspor karşısında ilk 11\'de görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Sarı lacivertli takım, yarın Hırvatistan\'a gidiyor. Teknik direktör Philip Cocu ve bir futbolcu, yarın maçın oynanacağı Maksimir Stadyumu\'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe\'nin maçtan önceki son antrenmanı Maksimir Stadyumu\'nda TSİ 20.30\'da başlayacak.

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