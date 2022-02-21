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Spor

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi: 4 yıllık sözleşme!

21 Şubat 2022 16:27

Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Los Angeles FC'den kiralanan Diego Rossi ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve  Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kiraladı. Bu sezon ligde 19 karşılaşmaya çıkan Rossi, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

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