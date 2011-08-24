FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NE GİDEMİYOR!

T24 - UEFA'nın Fenerbahçe'nin yarınki Şampiyonlar Ligi grup kuralarında yer alacağını açıklamasına karşın Türkiye Futbol Federasyon kritik bir son dakika kararıyla Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını açıkladı.



UEFA'nın dün Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçerek, soruşturmada adı geçen takımların Avrupa Kupası maçlarından men edilmesini istediği belirtilmişti. UEFA, bu talebin Federasyon tarafından karşılanmaması halinde kendilerinin böyle bir karar almak durumunda olduklarını da Futbol Federasyonu'na iletti.

Bu gelişme üzerine toplanan Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, herhangi bir men kararı almaktansa topu soruşturmada adı en çok geçen kulüp olan Fenerbahçe'ye atmayı tercih etti. Federasyon, Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçerek "UEFA, kupalardan men edilmenizi istiyor. Yönetim olarak toplanarak Avrupa kupalarına katılmayacağınıza ilişkin karar alın" talebinde bulundu.

Federasyonun bu talebini değerlendirmek için toplanan Fenerbahçe yönetimi, "Biz herhangi bir suçumuz olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla da bize atfedilen bu iddiaları kabul etmiyoruz. Bu sebeple de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bir engel yok" kararını aldı. Sarı-Lacivertliler, aldıkları kararı, Futbol Federasyonu'na da iletti.



Fenerbahçe yönetiminin kararını değerlendiren Federasyon, bugün kritik bir karara imza atarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını açıkladı.



Federasyon kararının tam metni şöyle:





UEFA, 23 Ağustos 2011'de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda, ülkemizde sürmekte olan şike soruşturması çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan çekilme kararı vermesi gerektiğini, kulüp bu yola gitmeyecek olursa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men etmesi gerektiğini, bu 2 yoldan herhangi birisi benimsenmeyecek olursa, UEFA'nın kendi disiplin soruşturmasını başlatabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu yani ülkemiz aleyhine disiplin yaptırımları uygulama yoluna gideceğini bildirmiştir.





Bu yazı üzerine durum TFF tarafından yazılı olarak derhal Fenerbahçe Kulübü'ne bildirilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 Ağustos'ta TFF'ye gönderdiği cevabi yazıda, TFF'nin bu konuda iddianamenin mahkemece kabulünün beklenmesine yönelik kararına saygı duyduğunu ve kendisine tanınan kısa süre içinde böylesine önemli bir konuda herhangi bir karar almasının fillien mümkün olamayacağını bildirmiştir.





Bu gelişme karşısında, durum 24 Ağustos'ta TFF Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu olağanüstü toplantıda ele alınmış ve gerek Fenerbahçe'nin maruz kalabileceği, ağır disiplin yaptırımları gerekse Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani ülkemizin maruz kalabileceği disiplin yaptırımları göz önünde bulundurularak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesine karar verilmiştir.



