Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00\'te başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.