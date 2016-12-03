Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın dar alandaki pas organizasyonları ve taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, genel sekreter Mahmut Uslu'nun da takip ettiği antrenmanı çok sayıda sarı-lacivertli taraftarın da izlediği bildirildi. Teknik heyet ve futbolculara destek veren taraftarın, meşaleler yakarak uzun süre tezahüratlarda bulunduğu kaydedildi.

Derbi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.