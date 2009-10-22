Fenerbahçe derbi öncesi moral peşinde

Fenerbahçe, Gaziantep yenilgisinin ardından Avrupa Ligi'nde bugün Steaua Bükreş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde İstanbul'a galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.



UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'ndaki 3. maçında bugün deplasmanda Steaua Bükreş ile karşılaşacak Fenerbahçe, Romanya'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyor.



Turkcell Süper Lig'de 9. haftada Gaziantepspor'a yenilerek, bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Steaua Bükreş maçından iyi bir sonuçla ayrılıp, hafta sonunda Galatasaray ile yapacağı derbi maça moralli çıkmak istiyor.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Alex, Güiza ve Deivid, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



Teknik direktör Christoph Daum, tedavileri süren Bilica ve Lugano'yu da 20 kişilik kadroya dahil etti.



Fenerbahçe'nin bugünkü maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:



Volkan Demirel, Gökhan, Önder (Lugano), Bilica, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Dos Santos, Mehmet Topuz, Semih.



Steaua Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem Douglas McDonald yönetecek.



Steaua Stadı'nda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde yapılan son antrenmanda sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Semih, dün akşamki antrenmanda da aynı bölgedeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, Semih'in idmanda yaşadığı sorunun

tekrarladığını, milli futbolcunun durumunun maç günü netlik kazanacağını söyledi.



Lugano ve Bilica takımla çalıştı



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lugano ve Bilica, dün akşam takımla birlikte çalıştı.



İdmanın başında Bilica takımla birlikte çalışırken, Lugano ise bir süre kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından denendi. Daha sonra Uruguaylı futbolcu, çift kale maçta yer aldı. Daum, as takımda savunmada Lugano ve Bilica'yı oynatırken, Önder'e yedek takımda görev verdi.



Grupta 2. sırada



Fenerbahçe (H) Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertliler, grupta yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Steaua Bükreş ise 2 maçta 2 bareberlik ve 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

