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Spor

Fenerbahçe deplasmandaki kötü gidişine son verdi İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2011 01:18

-Fenerbahçe deplasmandaki kötü gidişine son verdi İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, rakip sahalardaki kötü gidişine son verdi. Bursaspor karşısında 2-0'lık galibiyet alan sarı-lacivertliler, 4 maç sonra rakip sahada kazanarak önemli bir 3 puan elde etti.  Spor Toto Süper Lig'in deplasman rekortmeni Fenerbahçe, rakip sahalarda Bursaspor maçından önce çıktığı 4 maçta 2'şer beraberlik ve yenilgi alarak toplam 10 puan yitirmişti. Bu sezonun 6. haftasında Mersin İdmanyurdu deplasmanında aldığı galibiyetle üst üste 12. deplasman maçını kazanma başarısını gösteren sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra sırasıyla Beşiktaş, Sivasspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray karşısında kazanamamıştı.

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