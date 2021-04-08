Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Geçen hafta zirveye yaklaşan Fenerbahçe'de 6 eksik var.

Tedavileri süren Mesut Özil, Perotti, Sadık, Harun, Cisse ve Sangare mücadelede forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Valencia, İrfan Can, Samatta