Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 55 puanla 3. sırada girdi.

40. kez karşı karşıya geliyorlar

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında beş futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de yok.

Sakatlığı geçen Luiz Gustavo içe maç kadrosuna dahil edildi. Brezilyalı futbolcu, maç öncesi son kontrollerde hazır olması halinde ilk 11'de yer alacak.

Ev sahibi ekipte ise Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı, Anicic ve Guilherme bu maçta görev yapamayacaklar.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Abdülkerim, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (İrfan Can), Pelkas, Osayi-Samuel, Thiam, Valencia