Fenerbahçe, deplasmanda Kadıköy'den daha başarılı

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 29'a çıkaran Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de değil deplasmanda daha başarılıydı. Rakip sahada altıncı galibiyetini alan ve 19 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu açıdan ilk yarı, ligin en iyi takımı oldu.

Kadıköy'de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı sonuçlarla ligin en iyi takımı konumunda. İç sahada çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberliğinin yanı sıra 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, rakip sahada ise dün akşam aldığı Kasımpaşa galibiyetiyle zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu sezon ligde dış sahada üst üste çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alan ve sadece Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında sadece Gaziantep'e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Serisi son bulsa da Paşa karşısında aldığı 3 puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefleyen Fenerbahçe, deplasmandaki zafer sayısını 1 mağlubiyet ve 1 beraberliğin yanı sıra 6. galibiyetiyle geliştirdi. Topladığı 29 puanın 19'unu deplasmanda kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'de yalnızca 10 puanı hanesine yazdırabildi.