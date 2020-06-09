Fenerbahçe'den Tahir Karapınar'a resmi teklif

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Tahir Karapınar'la anlaştığı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, 53 yaşındaki teknik adam Tahir Karapınar ile yoluna devam edecek.



Fenerbahçe'nin, Tahir Karapınar ile bu sezonun sonuna kadar birlikte çalışacağı belirtildi.

Trtspor'da yer alan habere göre ise, Fenerbahçe Karapınar'a resmi teklif yaptı.



Karapınar isminin Emre Belözoğlu'nun önerisiyle gündeme geldiği, ayrıca göreve getirilmesi halinde Karapınar'ın sezon bitimiyle beraber altyapı koordinatörlüğüne getirileceği belirtiliyor.