Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

Yeni sezon formalarını yeni transferleriyle tanıtan ve formaları dün satışa çıkaran Fenerbahçe, Fenerium tarihinde 24 saatlik satış rekoru kırıldığını duyurdu. Fenerium'un sitesinde ilk 24 saatte 26 bin 385 forma satıldığı belirtilirken depolarda forma kalmadığı ve Adidas'a yeni talep yapıldığı öğrenildi.

Yeni sezonda giyeceği üç formayı, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin transferleriyle duyurarak gündem yaratan Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını duyurdu.

Ekonomik zorluklarla boğuşan Fenerbahçe’ye yardım için forma satışlarına yüklenen taraftarlar Fenerium şubelerinde uzun kuyruklar oluştururken, internet sitesine ise bir ara yoğunluk nedeniyle erişilemedi.

Formaların satışa çıktığı ilk gün rekor satış yapıldığını duyuran sarı lacivertli kulüp, Fenerium’un sitesinde 26 bin 385 formanın satıldığını belirtti.

Fenerbahçe taraftalarının çubuklu formanın yanı sıra lacivert ve altın rengi formaya da rekor talepte bulunduğu öğrenildi.