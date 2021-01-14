Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi

Ocak ayının gelmesiyle beraber transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Atalanta forması giyen Papu Gomez'in transfer edilebileceği iddiaları gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Atalanta kaptanı Papu Gomez için menajerine transfer şartlarını sordu.

Yıllık 3 milyon Euro istiyor

TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, futbolcunun maliyeti hakkında yaptığı açıklamada, "Papu Gomez yıllık 3 milyon Euro'dan en az 2 sene kontrat istiyor. Katar'dan menajerine yıllık 8 milyon Euro teklif var ama oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor" dedi.

Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe menajerine şartları sordu. Juventus ve Inter oyuncuyu istiyor. Atalanta yurt dışına 5 milyon, İtalya'ya 10 milyon Euro'ya bonservisini verecek. Juventus, Bernardeschi'yi önerdi, Atalanta teklifi reddetti. Dün yayında bahsettiğim ‘imkansız' isim buydu" ifadelerini kullandı.

Papu Gomez kimdir?

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Papu Gomez, İtalya Serie A'da Atalanta takımının kaptanlığını yapıyor. Başta forvet arkası olmak üzere sol kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebilen Gomez, bu sezon 16 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. Kariyerinde San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta kulüplerinde top koşturan Gomez, toplam 543 maçta 105 gol ve 106 asist kaydetti.