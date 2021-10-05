Fenerbahçe'den 'Özil' yalanlaması

Fenerbahçe, Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında problem olduğuna dair haberleri yalanladı.

Takvim gazetesinde ‘Artık Kimse Mesut Değil’ başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür" denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi yaratılmaya çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.

‘Artık Kimse Mesut Değil’ başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.

Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.

Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’dır.

Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair yaratılmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz.