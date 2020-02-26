Fenerbahçe'den Erol Bulut'la ilk temas

Kadıköy'de Galatasaray'a yenilerek 20 senelik seriyi bozan ve şampiyonluk yarışından uzakta kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine en güçlü adaylardan biri olarak belirlenen Erol Bulut ile bir temas sağlandığı öğrenildi

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre teknik direktör Ersun Yanal'ın en geç sezon sonunda ayrılması kesinleşirken, Sarı-Lacivertliler yeni gündem bir sonraki teknik direktör kim olacak noktasına kaymış durumda. Bu noktada Galatasaray ile oynanan derbinin hemen ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe camiasında gösterdiği etkili performansla ön plana çıkmayı başaran Erol Bulut ile bir temas sağlandığı öğrenildi. Bu temasın sezon sonu için yapıldığı kaydedildi. Erol Bulut'un da şu anda Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılmayı düşünmediği ve bu sezon için hedeflerini gerçekleştirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Erol Bulut'un sezon sonu için Fenerbahçe'yi çalıştırma konusunda çok istekli olduğu bilinirken, Fenerbahçe yönetimi hem yerli hem yabancı adaylar belirleyerek en doğru kararı vermeyi hedefliyor. Erol Bulut bu noktada diğer adaylarla kıyaslandığında ön plana çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi'nin belirleyeceği sportif direktörün de bu konudaki fikrinin önemli olacağının altı çiziliyor.