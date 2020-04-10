Fenerbahçe'den Caner Erkin'e 3 yıllık teklif

Beşiktaş'ın yıllığı 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu Caner Erkin'e Fenerbahçe yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etti. Caner Erkin, F.Bahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 1,5 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) fazladan garanti parayı cebine koymuş olacak.

Beşiktaş fiyat artırmadı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş'ı zor durumda bıraksa da çok ciddi mali tedbirler almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyor.

Menajeri sinyali verdi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiaları üzerine bir açıklama yapan Caner'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" ifadelerini kullanmıştı.

Caner Erkin bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıktı. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 8 asist yaptı ve 2 de gol attı, 10 gole direkt katkı yaptı.