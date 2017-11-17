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Spor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a bileniyor

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

17 Kasım 2017 20:51

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 18 Kasım Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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