Fenerbahçe değişiyor ve iyiye de gidiyor

T24 - Fenerbahçe kendisi için çok önemli ve anlamlı bir maçı kazandı dün gece.





1- Aykut Kocaman için çok önemliydi. Bunun kredi ile falan ilgisi de yok. Beşiktaş maçının ikinci yarısından itibaren geçmiş haftalara, hatta geçmiş yıllara karşı çıkan bir takımda ısrar ediyordu Aykut hoca... Kasımpaşa maçından sonra bu maçta da radikal kararlar alırken, haksızlık da yapmak istemiyordu. Bilica ve Santos'a forma şansını veriyor, kullanamayınca da devrede çıkarıyordu. Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Dün de Kazım'ı 18'e aldı ve oyuna da soktu.







2- Ciddi bir değişime gidiyor Fenerbahçe ama bunun karşılığını sahada sonuç olarak alamıyordu. O anlamda da Kasımpaşa'nın ardından bu maçı da kazanmak önemliydi.





3- Özgüven açısından da önemliydi. Fenerbahçe takımı çok mücadele etti. Maça da tempolu başladı ve bunun karşılığını ilk yarının ilk bölümünde skor olarak aldı. Oyunun devamında, Gençlerbirliği son bölümlerde 10 kişi kaldıktan sonra da mücadelesinde hiç eksilme olmadı. Sadece 2-0'dan kırmızı karta kadar topa sahip olmayı rakibe bıraktı.

Aykut Kocaman, Selçuk'un zoraki değişikliğinden sonra da bir antrenör doğrusu yaparak, Mehmet'i bu oyuncunun mevkiine çekti, Dia'yı sağa Santos'u da sola Caner'in önüne koydu.

Niang'da herşey var



Niang uzun yıllardır ligimize gelen en iyi golcülerden biri. Kafa ile sağ ayağıyla, sol ayağıyla gol atıyor, dripling yapıyor, adam eksiltiyor. Bir golcü için de iyi denecek kadar dripling yeteneği var. Caner'in mükemmel ortasında çok iyi bir ön direk koşusu ile golü yaptı. İkinci golde de rakiplerin üzerine sallanarak ve çalımla gitti. Çıkardığı topu da Aykut kendi kalesine attı.



Alex özellikle çok özverili oynadı ve çok maçtır koşmadığı kadar koştu dün gece.

Öyle bir gol attılar ki...





Gençlerbirliği takımı kalesinde erken gördüğü gollerden sonra beklerini de stoperlerini de ileri çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'nin bu maçta yapamadığı tek şey, oyunun son 10 dakikası hariç yeterli gol pozisyonu bulamamasıydı. Ama öyle bir üçüncü gol attı ki...Kontratakta sağbek Gökhan Gönül soldan topla gidiyor, pasında da sol kanat oyuncusu Santos da ters taraftan boş kaleye gol yapıyor.



Milli maçlar için lige verilecek ara da Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek.





(Rıdvan Dilmen - Sabah - 3 Ekim 2010)

