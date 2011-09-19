-Fenerbahçe değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - İMKB'de işlem gören spor kulübü hisselerinden Fenerbahçe Sportif cuma günü kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazanırken, diğer kulüp hisseleri ekside bulunuyor. Açılışın ardından Fenerbahçe hisseleri yüzde 1,26 oranında artışla 47,80 liradan 48,40 liraya çıkarken, Trabzonspor Sportif hisseleri yüzde 4,31 kayıpla 20,90 liradan 20,00 liraya, Galatasaray Sportif hisseleri yüzde 1,67 kayıpla 300,00 liradan 295,00 liraya ve Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri de yüzde 0,65 kayıpla 9,26 liradan 9,20 liraya geriledi. Geçen ay sonuna göre ise Trabzonspor Sportif yüzde 4,31'lik kayıp yaşarken, Galatasaray hisseleri yüzde 18,71, Fenerbahçe hisseleri yüzde 13,35 ve Beşiktaş hisseleri de yüzde 8,49 oranında değer kazanmış bulunuyor. Piyasa değerlerine bakıldığında ise Fenerbahçe Sportif'in cuma günü kapanışta 1 milyar 194 milyon 999 bin 981 lira olan piyasa değeri, yaklaşık 15 milyon lira artışla 1 milyar 210 milyon liraya çıktı. Galatasaray Sportif'in piyasa değeri 836 milyon 400 bin liradan 822 milyon 460 bin liraya, Trabzonspor Sportif'in piyasa değeri 522 milyon 499 bin liradan 500 milyon liraya ve Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerinin piyasa değeri de 370 milyon 400 bin liradan yaklaşık 367 milyon 999 bin liraya düştü.