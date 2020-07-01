Fenerbahçe defansı sil baştan: Listede Caner, Juan Jesus ve Kaan Ayhan var

Geri dönecek Zanka'ya kulüp aranıyor. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ile yola devam edilirken devre arasında kiralanan Falette'in satın alma opsiyonunun kullanılması bekleniyor. Roma'dan Juan Jesus ile temaslar sürüyor. Ayrıca Kaan Ayhan da gündemde.
Isla ayrıldı, Nabil Dirar sağ beke çekildi. Dirar, gelecek sezon da bu bölgede şans bulacak. Beşiktaş'la kontratı biten Gökhan Gönül'ü geri döndürmek için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Sassuolo'dan gurbetçi oyuncu Mert Müldür de kiralık olarak düşünülüyor.