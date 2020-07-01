Fenerbahçe defansı sil baştan: Listede Caner, Juan Jesus ve Kaan Ayhan var

Fenerbahçe’de savunma adeta sil baştan değişecek. Yeni sezonun transfer çalışmalarına yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, ağırlığı defansa verdi. Sağ-sol bek ve stoper bölgesine en az 5 transfer yapılması bekleniyor. Transfer bütçesinin büyük bölümü bu bölgeye aktarılacak. Elde tutulacak isimlerle birlikte defansa geniş bir rotasyon oluşturulacak.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Hasan Ali'nin biten kontratı uzatılmayacak. Yerine en az bir isim alınacak. Beşiktaş'tan ayrılacak ve pek çok teklif alan Caner Erkin'le büyük oranda anlaşıldı. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak ile de temaslar sürüyor. İki oyuncunun birlikte transfer edilme ihtimali var.