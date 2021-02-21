Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi sarı kart alarmı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlıyor. Göztepe maçından sonra Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak Fenerbahçe'de 5 oyuncu kart sınırında.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş, bu akşamki mücadelede kart görürlerse cezalı duruma düşecek, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Göztepe'de Napoleoni, Berkan Emir, Zulj ve Gassama sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ise gelecek hafta oynanacak olan Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesi kart sınırında.