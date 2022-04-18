Fenerbahçe'de Pelkas sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Pelkas, sezonu kapattı.

Dimitris Pelkas, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe ’de performansıyla göz doldurmuştu. Ancak 12 Ağustos’taki idmanda omzunun çıkması, yıldız futbolcu için her şeyi alt üst etti. Dimitris Pelkas, sezonun ilk haftalarını kaçırdı, sahalara döndükten sonra ise bir türlü form tutamadı ve kulübeye mahkum kaldı. Pereira, kovulmadan önceki son 5 lig maçında Yunan öğrencisine 1 dakika bile süre vermedi.

Tüm şanssızlıklara ve olumsuzluklara rağmen Pelkas, son haftalarda formunu yükseltmeyi başarmıştı. Başarılı oyuncu, 5 Şubat’taki Başakşehir maçından sonra ilk kez Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ancak yine büyük bir talihsizlik yaşadı. 31. dakikada sakatlanarak kenara gelen Pelkas, ayak tabanındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı. Yunan futbolcu için sakatlıkla şanssız başlayan sezon, yine bir sakatlıkla şanssız şekilde sona ermiş oldu.