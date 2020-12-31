Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri

Fenerbahçe'nin geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'i transfer etmeye yaklaştığı iddia edildi.

İtalyan basınına göre Juventus, dünyaca ünlü yıldızın transferiyle ilgili girişim yapmama kararı aldı. Mesut Özil ile ciddi bir şekilde ilgilenen tek kulüp olarak Fenerbahçe kaldı. Bu haber sarı-lacivertliler için tam anlamıyla müjde oldu. İngiliz ekibinin kiralık göndereceği Mesut’un maaşının büyük bölümünü ödeyeceğini açıklaması da Fenerbahçe'nşn elini güçlendiriyor.

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe için "imkansız" gözüken Mesut Özil transferi, son dönemde yaşanan gelişmeler ile bir anda "olası" hale geldi. Arsenal, kadro dışı kalan yıldız futbolcu nedeniyle takım içinde yaşanan huzursuzluğun önüne geçmek için maaşının bir bölümünü karşılayarak kiralık gönderme kararı almıştı. Fenerbahçe ile birlikte Juventus, bu transferde adı geçen bir diğer kulüptü. Ancak İtalyanlar’dan gelen haber, sarı-lacivertlileri fazlasıyla rahatlattı. Juventus’u yakından takip eden gazeteci Romeo Agresti, İtalyan kulübünün, Mesut'la ilgilenmediğini ve teklif yapmayacağını açıkladı.