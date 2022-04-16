Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar zirvesi

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle görüşecek.

Mesut Özil kadroya dönecek mi?

Bu toplantıda iki tarafın görüşleri ve istekleri masaya yatırılacak ve yol haritası belirlenecek. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti. Haberde tecrübeli futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise Mesut Özil'den birtakım isteklerde bulunacağı ve "Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak" diyeceği belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol ve 3 asist üretti.