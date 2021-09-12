Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını Ali Koç engelledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’yla görüşen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, “Oynatmayacaksan gidelim” dediler. Pereira yönetime “Mert Hakan gidebilir” raporu verince Başkan Ali Koç araya girerek ayrılığı engelledi.

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe 'de İrfan Can ile Mert Hakan Yandaş, Pereira’yla görüştü.

Takvim'de yer alan iddiaya göre İrfan Can Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı.