Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan ayrılık hamlesi

Fenerbahçe'den ayrılma istediğini yönetime ileten Luiz Gustavo beklemeye geçti. Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etti.

Emre Belözoğlu ile birlikte geçen sezonun son bölümünde ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo, yönetime takımdan ayrılma istediğini iletmişti.

Özellikle Brezilya'nın Flamengo ve Corintians kulüplerinden gelen cazip teklifler sonrası kafası bir hayli karışık olan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden çıkış opsiyonlarını öğrenmek için beklemeye başladı.

Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin kendisine verilmesini talep etmiş durumda.