Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de; karantina süresi doluyor

Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil’in Koronavirüs karantinası 24 Ocak Pazar günü sona erecek.

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de gözler Mesut Özil’e çevrildi.

TRT Spor'un haberine göre, Geçen hafta özel uçakla Londra’dan İstanbul’a gelen yıldız futbolcu Koronavirüs önlemleri kapsamında karantinada tutuluyordu. Özil’in karantinasının 24 Ocak Pazar günü sona ereceği öğrenildi.

Teknik direktör Erol Bulut, dün oynanan Sivasspor maçı sonrası Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah" ifadelerini kullanmıştı.