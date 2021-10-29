Fenerbahçe'de gençlik ateşi söndü

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi ile bocalama dönemine giren Fenerbahçe'de, sezon başında camiaya umut ışığı olan genç yıldız adayları da kayboldu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Teknik Direktör Vitor Pereira'nın birçok maçta sahaya sürdüğü Muhammed Gümüşkaya (20), Arda Güler (16) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) yeni transferlerin gelmesinin ardından yedek kulübesinde kaldı.

Genç isimlerin yerine forma şansı bulan Max Meyer ve Miguel Crespo buna karşın görev aldıkları 9 maçta skora katkı edemedi.