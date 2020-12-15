Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı bekleniyor; kadro dışı kararları gelebilir!

Fenerbahçe'de taraftar, Yeni Malatya maçındaki kötü futbol ve 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle Erol Bulut'a yüklenirken, yönetim ise 45 yaşındaki teknik adamın arkasında olduğunu açıkladı. Yönetimin bazı futbolular için radikal kararlar alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe, Yeni Malatya yenilgisiyle birlikte tarihinde ilk kez Kadıköy'de peş peşe 3 lig maçında mağlup oldu. Taraftarlar, kötü futbol ve farklı mağlubiyetin ardından Erol Bulut'u hedef tahtasına oturttu.



Akşam'ın haberine göre; yurt dışından dönen başkan Ali Koç'un kurmayları ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Kadro dışı kararları gelebilir

Bu toplantıdan, Erol Bulut'a tam destek kararı çıktı. Ancak yönetim, formu hızla düşen, sahada yeteri kadar mücadele etmeyen futbolcular için bu kadar olumlu değil.

Benzer performansın devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde sürpriz kadro dışı kararlarının çıkması muhtemel. Özellikle Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçta yaşanacak bir kayıp, oyuncularla ilgili radikal önlemlerin hayata geçirilmesine neden olabilir.