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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti!

23 Şubat 2020 22:17

Süper Lig’de Galatasaray'ın deplasmanda 21 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal istifa etti.

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Fanatik'in haberine göre; karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ersun Yanal istifa" tezahüratlarında bulundu. Tepkilerin ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği öğrenildi.  

(İHA)

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