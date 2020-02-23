Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti!

Süper Lig’de Galatasaray'ın deplasmanda 21 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal istifa etti.

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.