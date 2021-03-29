Fenerbahçe'de Diego Perotti, 4 ay sonra antrenmana çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Arjantinli yıldızı Diego Perotti, 4 ay sonra antrenmana çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu da idmanda yer almadı. Gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Harun Tekin ve fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da antrenmana katılmadı.

Perotti, koşulara başladı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, koşulara başladı. İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti'nin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.