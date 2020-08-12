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Spor

Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti

12 Ağustos 2020 19:29

Fenerbahçe Kulübü’nde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy’un istifası kabul edilmiştir.

Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."

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